يد مصر تهزم السويد 27-22 في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا معنويًا هامًا على نظيره السويد بنتيجة 27-22 في المباراة التي جرت صباح اليوم الجمعة بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو.





الشوط الأول من هذا اللقاء المثير انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة 13-9، حيث شهد تألق لافت لللحارس كريم هنداوي "كاتونجا" والذي تصدى لفرص بالجملة من لاعبي منتخب السويد.





وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر فرض سيطرته على المباراة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 27-22 بفارق 5 أهداف كاملة.





وشهدت المباراة تألق عدد كبير من نجوم لاعبي منتخب مصر وفي مقدمتهم الحارس كاتونجا الذي نجح في التصدي لـ17 فرصة محققة بالإضافة لعلي زين ومحمد سند ويحيى خالد، ليحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة.





الجدير بالذكر أن منتخب مصر ضمن التأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو منذ الجولة الماضية بعدما حقق الفوز على اليابان 33-29.





وصعد منتخبنا للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد الفوز على البرتغال واليابان ثم السويد اليوم وخسارة وحيدة أمام منتخب الدنمارك ويتبقى للمنتخب مباراة واحدة في المجموعة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس.



