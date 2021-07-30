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بعد الفوز على السويد.. ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
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تفوق منتخب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب السويد بنتيجة 27-22 بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو.

انتهي الشوط الأول لصالح منتخب مصر بنتيجة 13-9، حيث شهد تألق لافت لللحارس كريم هنداوي "كاتونجا" والذي تصدى لفرص بالجملة من لاعبي منتخب السويد.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب مصر فرض سيطرته على المباراة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 27-22 بفارق 5 أهداف كاملة.

وضمن منتخب مصر التأهل للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الدنمارك 6
2- مصر 6 
3- السويد 6
4- البرتغال 2
5- البحرين 2 
6- اليابان 0

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