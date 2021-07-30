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بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة
الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:45 ص
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يخوض المنتخب المصري لكرة اليد المواجهة الأخيرة أمام نظيره منتخب البحرين في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.
ومن المنتظر إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام البحرين يوم 1 أغسطس المقبل على قنوات بي إن سبورت الرياضية المفتوحة.
وكان المنتخب الوطني قد صعد بشكل رسمي للدور المقبل برصيد 6 نقاط بعد الفوز على البرتغال واليابان ثم السويد اليوم وخسارة وحيدة أمام منتخب الدنمارك.
وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا هامًا على نظيره السويد بنتيجة 27-22 في المباراة التي جرت صباح اليوم الجمعة بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو.
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