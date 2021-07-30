بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة

يخوض المنتخب المصري لكرة اليد المواجهة الأخيرة أمام نظيره منتخب البحرين في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.





ومن المنتظر إقامة مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام البحرين يوم 1 أغسطس المقبل على قنوات بي إن سبورت الرياضية المفتوحة.





وكان المنتخب الوطني قد صعد بشكل رسمي للدور المقبل برصيد 6 نقاط بعد الفوز على البرتغال واليابان ثم السويد اليوم وخسارة وحيدة أمام منتخب الدنمارك.