Advertisements

هشام عباس وحميد الشاعري على موعد مع جمهورهم بالساحل الشمالي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد كلا من الفنانين حميد الشاعري وهشام عباس، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في قرية "سيدي بو" بالساحل الشمالي ومن المتوقع حضور عدد ضخم من الجماهير.



يقوم بتنظيم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور من خلال شركته التي ترفع الحفلة شعار "تسعيناتي" انتسابا لهذا الجيل الذي قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.



ومن المتوقع أن يقدم كل من حميد الشاعري، وهشام عباس، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بهما من خلال الحفل المنتظر إحياءه اليوم. 



يذكر أن طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه .. ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه".

 

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين .. تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه .. ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

.. حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه .. ياسهرانين الليل آه قلبى أنا مال .. طب قولولى أنا هاعمل إيه".

 

وكان هشام عباس، طرح من قبل أغنيته الجديدة "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي سيرجيو، وهي من إنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ ساعة و 27 دقيقة

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 16 ساعة

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

10:30 ص

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان