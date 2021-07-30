هشام عباس وحميد الشاعري على موعد مع جمهورهم بالساحل الشمالي









يقوم بتنظيم الحفلة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور من خلال شركته التي ترفع الحفلة شعار "تسعيناتي" انتسابا لهذا الجيل الذي قدم نجاحات كبيرة خلال مسيرته.





ومن المتوقع أن يقدم كل من حميد الشاعري، وهشام عباس، عدد من أبرز الأغاني الخاصة بهما من خلال الحفل المنتظر إحياءه اليوم.





يذكر أن طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.





أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:





ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه .. ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه".









ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين .. تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه .. ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين





.. حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه .. ياسهرانين الليل آه قلبى أنا مال .. طب قولولى أنا هاعمل إيه".









وكان هشام عباس، طرح من قبل أغنيته الجديدة "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي سيرجيو، وهي من إنتاج شركتا "عالم الفن ومزيكا".





يستعد كلا من الفنانين حميد الشاعري وهشام عباس، لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة في قرية "سيدي بو" بالساحل الشمالي ومن المتوقع حضور عدد ضخم من الجماهير.