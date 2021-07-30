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السياحة: "العلمين الجديدة" غيرت شكل الساحل الشمالي (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر تبني مدنا جديدة تغير من واجهتها والطريقة التي تروج بها للسياحة، موضحة أن مدينة العلمين الجديدة غيرت شكل الساحل الشمالي وطريقة جذبه للسياحة والاستثمار والسكن وذلك خلال 4 سنوات.

وأضافت "غادة شلبي" خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن مصر تتمتع بطقس يجعلها تستقبل السياحة طيلة فترات العام، وفي منطقة العلمين الجو مختلف ويجذب السياحة صيفا وشتاءً".

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار: "في الأسبوع الماضي كنت في أوكرانيا وسُئلت عما إذا كان الطقس في منطقة البحر الأحمر حارا، فتحدثت معهم عن مدينة العلمين الجديدة، أما مطار العلمين سيكون مؤهلا لاستقبال الطائرات السياحية والشارتر من مختلف الدول في الأيام المقبلة".

وأردفت، أن الساحل الشمالي به 13 فندقا بواقع 1700 غرفة فندقية، ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، فقد قمنا بزيادة الطاقة الفندقية سواء من الغرف الفندقية أو الشقق الفندقية بنسبة 75% مما كان علي قبل ذلك.

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