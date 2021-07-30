"الزراعة" تصدر نشرة الحصاد رقم ٤٩ لأنشطتها الأسبوعية









أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٤٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ الى ٢٩ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد هنأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن الثورة قضت على الرأسمالية والاقطاع وجعلت الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا أو مستأجرا.





وألقى الانفوجراف الضوء على استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، كما اعن الرئيس الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل، فضلا عن اجراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان، "جيمس واني إيجا"، وذلك بمقر رئاسة الوزراء، حيث تم عزف السلام الوطنى للبلدين، مصر وجنوب السودان، واستعراض حرس الشرف، ويضم الوفد السوداني وزراء: الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وعددا من المسؤولين فى جنوب السودان.





كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان أونيوتي أديجو، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية.





وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الانجازات التي تحققت في مجالات القطاع الزراعي المختلفة، كما استعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، كما أهدى اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع اللجنة، كما اكد أعضاء اللجنة اطمئنانهم، إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف انتاج المحاصيل الاستراتيجية، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث جاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، كما اكد وزير الزراعة ان مشروع قانون حماية البحيرات يستهدف تطوير قطاع إنتاج الأسماك في مصر.





واجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك المصرية الامريكية المشتركة ورئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الامريكية ، والدكتور راميش اينجار نائب رئيس مجلس ادارة شركة ميفاك وشركة كيمين ، والدكتور مجدي السيد المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ميفاك ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وخطط العمل الخاصة بتطوير انتاج اللقاحات البيطرية والنهوض بها.

وخلال هذا الاسبوع وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ (323 مليون جنيه) لعدد2350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (22 ألف) رأس فى جلسته الاخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4,9 مليار جنية لاكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية، كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح، الجهود التي بذلتها الوزارة وقطاعاتها الخدمية ومعاملها خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، كما استقبلت الحديقة النباتية بأسوان والتابعة إلى معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي؛ للتعرف على الأنواع النباتية النادرة التي لا مثيل لها، حيث تضم الحديقة 720 نوع نباتي نادر على مستوى العالم.





واعلنت الوزارة عن انه تم حصاد 3500 فدان من محصول البنجر من إجمالي 4000 فدان بمشروع غرب غرب المنيا، وتوريد حوالى 60 ألف طن لمصانع السكر بالمنيا والفيوم، حيث تتمثل متوسط نسبة السكر في البنجر 22%، كما تم الإنتهاء من حصاد 500 فدان القمح وتوريد المحصول بالكامل، كما اعلن المعمل المركزي للمبيدات، انه تم خلال النصف الأول من عام 2021، اجراء تحاليل واختبارات، لعدد 9100 عينه من رسائل مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المصنعة محليا، كما قام بعدد من الدراسات بلغت 2300 دراسة مابين دراسات سمية حادة وسمية بيئية ودراسات بصمة وشوائب ودراسات فترة ماقبل الحصاد لمبيدات جديدة.





وبلغ اجمالي ما تم تحصينه من جرعةت حوالي أكثر من 3 مليون جرعة للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية الي قري محافظه القليوبيه المختلفة بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.





كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية طلاب قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة- جامعة الأزهر، وذلك في اطار دور المعمل لتأهيل طلاب السنوات النهائية لسوق العمل، كما شارك المعمل في الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية ومقدمي الخدمات وشركاء الغرفة، وبلغ عدد الشهادات الخاصة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع، حوالي ٤٠٠٠ شهادة.