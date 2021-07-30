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"البحوث الفلكية" تكشف تأثير وصول الرياح الشمسية المتدفقة لكوكب الأرض (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد غريب، استاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ما أعلنته وكالة ناسا بشأن وجود توقعات بوصول الرياح الشمسية المتدفقة من ثقب للغلاف الجوي للشمس لكوكب الأرض.

وقال "غريب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن هذا الامر ليس له خطورة على كوكب الأرض، ولكن قد يكون له تأثيرات، موضحا أن الله يحمي الكرة الأرضية بمجال مغناطيسي، ولكن إذا تمكنت الشحنات المحيطة بالشمس من الهروب قد تؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح أن تسخين الغلاف الجوي للأرض يؤثر على مدار الأقمار الصناعية، حيث يمكن أن تؤثر على الطائرات التي تطير بالقرب من أقطاب الأرض "القطب الشمالي والجنوبي"، مؤكدا أن وصول الرياح الشمسية المتدفقة من ثقب للغلاف الجوي للشمس لكوكب الأرض لن يؤثر على صحة الإنسان.

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