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طلائع الأنفوشى تحيى احتفالات ثورة ٢٣ يوليو بالمركز الثقافي بطنطا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
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فى إطار استكمال احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، قدمت فرقة كورال طلائع الأنفوشى على مسرح المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا.



  تضمن باقة منوعة من الأغانى الوطنية وأغانى سيد درويش ومحمد فوزى منها "احنا طلائع الغد أداء المجموعة، بين شطين وميه، الورد جميل، سلم ع مصر أداء المجموعة، إقرأ يا شيخ قفاعة، لا يقوت ولا مرجان اداء المجموعة، يا بلادي، حلاوة شمسنا، حبيبي وعنيا، طوبة فوق طوبة أداء المجموعة.

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