دعم مستشفيات البحر الأحمر بـ 4 أجهزة أشعة متنقلة (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، عن دعم مستشفيات ووحدات الصحة بالمحافظة بـ 4 أجهزة أشعة متنقلة جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه.



وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى بيان له اليوم، إنه تم دعم وحدة الزعفرانة الصحية، ومركز طب الأسرة بمرسى علم، ومستشفى سفاجا المركزى، ومستشفى الغردقة العام، بأجهزة الأشعة الجديدة، وذلك لتطوير المنشآت الصحية على مستوى مدن المحافظة.



ومن جانبه تقدم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها المستمر لمستشفيات البحر الأحمر وآخرها 4 أجهزة أشعة ديجتال متنقلة بقيمة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه.