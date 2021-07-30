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مطار مرسى علم الدولي يستقبل 55 رحلة طيران الأسبوع القادم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد طه - هيام على
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يستعد مطار مرسى علم الدولى، جنوب البحر الأحمر بداية من غدًا السبت، وخلال الاسبوع المقبل، استقبال 55 رحلة طيران دولية وداخلية من عدة مطارات مختلفة تقل على متنها المئات من السياح الاجانب من عدة دول مختلفة، لمدن البحر الأحمر السياحية.


وأكدت جداول الرحلات الأسبوعية الخاصة بمطار مرسى علم الدولى، أن رحلات الطيران التى تصل المطار خلال الاسبوع المقبل من المقرر أن يستقبل المطار 43 رحلة طيران دولية و12 رحلة داخلية، وذلك خلال الأسبوع المقبل بداية من 31 يوليو حتى 6 أغسطس.


وكشفت جداول الرحلات أن من المقرر أن تصل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة تشيكى 17 رحلة بولندى و8 رحلات أوكرانية وآخرى سويسرا ورحلة من المجر، بجانب 12 رحلة طيران داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

فيما أكدت الجهات الصحية بالحجر الصحى بمطار مرسى علم الدولى، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال تلك الرحلات، وذلك من خلال التأكد من جميع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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