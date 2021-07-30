سفينة إسرائيلية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عمان





أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أنّ سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل استُهدفت في هجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن الهجوم.





وكانت مجموعة عسكرية بريطانية قد أعلنت أنّ سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان.





وقال البيان الموجز الصادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة ‏إنّ "التحقيق جار في الحادث"، الذي حصل في وقت متأخر من ‏ليل أمس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية. ويقع الموقع على بعد أكثر ‏من 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط‎.‎





وأشار البيان إلى الهجوم "لم يتضمن ‏قرصنة". وفي وقت سابق قالت المجموعة العسكرية البريطانية ‏إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في ‏مزيد من التفاصيل.‏





ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتعثر ‏المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا.





ومنذ أن انسحب الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق عام 2018، نُفذت سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة يُشتبه بأنّ طهران تقف خلفها.‏



