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توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:27 ص
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
محمد كشك
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شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإنشاء موقف عمومي لخدمة مواطني محافظة الدقهلية على مساحة ٤١ ألف متر.

وأشاد محافظ الدقهلية بتعاون وزارة الأوقاف لصالح المواطنين لرفع المعاناة عن المواطنين، والتصدي للتكدس المروري.

وكان استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ونائبه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، لافتتاح مسجد الشيخ عبيد بمدينة نبروه، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وبدات مراسم الزيارة بتدشين توزيع صكوك الأضاحي كمرحلة ثانية وذلك من خلال الصكوك التى جمعتها مديرية الأوقاف بالدقهلية من أبناء المحافظة، مضيفا فى بيان صحفى، أن تم توزيع هذه اللحوم على المواطنين المستحقين وخاصه المرأة المعيلة.

ويصل حجم صكوك الدفعة الثانية قدرها ٤٠٠٠ كيلو، ويتم توزيعها على المواطنين المستحقين بمراكز طلخا ونبروه وجمصة ومحلة الدمنة ودكرنس وميت سلسيل ومنية النصر والجمالية والمنزله والمطريه وتمي الأمديد والسنبلاوين وأجا.

وكان تم توزيع ٤٠٠٠ كيلو من لحوم صك الأضاحى هذا العام، على الأسر المستحقة من أبناء الدقهلية، والتى وردت كدفعة أولى من وزارة الأوقاف، بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة، وكذا مراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبنى عبيد.


توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي
توقيع بروتوكول تعاون بين "الدقهلية" و"الأوقاف" لإنشاء موقف عمومي

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وزارة الأوقاف موقف عمومي محافظة الدقهلة بروتوكول تعاون

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