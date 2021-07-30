إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو٢٠٢٠"





أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو"





ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة مصر فى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو تعد هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية حيث وصل عدد اللاعبين الي ١٣٤ لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يحرص دائماً علي المشاركة في توثيق المناسبات والاحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الاحداث المهمة في تاريخ الوطن.





وجدير بالذكر ان مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.