Advertisements

إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو٢٠٢٠"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو"

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مشاركة مصر فى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو تعد هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية حيث وصل عدد اللاعبين الي ١٣٤ لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.
 
وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يحرص دائماً علي المشاركة في توثيق المناسبات والاحداث الهامة وذلك من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الاحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر ان مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة اصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.
إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو٢٠٢٠"
إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الالعاب الأولمبية "طوكيو٢٠٢٠"

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ ساعة

بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ ساعتين

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

منذ ساعتين

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

10:30 ص

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان