Advertisements

مبابي يكشف عن حلمه الكبير في باريس

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن حلمه الأكبر لزميله في الفريق نيمار جونيور.

وشارك الثنائي في فيديو ترويجي للعدد الجديد من مجلة بي إس جي الشهرية، حيث بدأ مبابي الحوار قائلا: "أنا لست صحفيًا جيدًا، كيف سأسأل نيمار؟".

ثم واصل المهاجم الفرنسي موجها الكلام لزميله: "ما هو حلمك الكبير بعد كل ما حققته؟".

ورد نيمار: "حلمي الأكبر مع باريس سان جيرمان هو الفوز بدوري الأبطال ومع البرازيل التتويج بكأس العالم".

وتوجه النجم البرازيلي بالسؤال لزميله الشاب: "بالنسبة لك يا كيليان، حلمك هو الفوز بدوري الأبطال، أليس كذلك؟".

ورد مبابي قائلًا: "لماذا لا أفوز بكأس عالم مجددًا؟"، ليرد نيمار ضاحكًا: "لا، كأس العالم المقبلة ستكون لي".

وكرر نيمار السؤال نفسه: "أسأل كيليان نفس الشيء، ما هو حلمك الكبير القادم بعد الفوز بكأس العالم؟".

ورد مبابي: "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. سيكون ذلك رائعًا، لكن الفوز بكأس العالم مرة أخرى سيكون أمرًا جيدًا أيضًا".

أخبار تهمك

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 21 ساعة

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

10:30 ص

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان