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مبابي يكشف عن حلمه الكبير في باريس
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:00 ص
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كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن حلمه الأكبر لزميله في الفريق نيمار جونيور.
وشارك الثنائي في فيديو ترويجي للعدد الجديد من مجلة بي إس جي الشهرية، حيث بدأ مبابي الحوار قائلا: "أنا لست صحفيًا جيدًا، كيف سأسأل نيمار؟".
ثم واصل المهاجم الفرنسي موجها الكلام لزميله: "ما هو حلمك الكبير بعد كل ما حققته؟".
ورد نيمار: "حلمي الأكبر مع باريس سان جيرمان هو الفوز بدوري الأبطال ومع البرازيل التتويج بكأس العالم".
وتوجه النجم البرازيلي بالسؤال لزميله الشاب: "بالنسبة لك يا كيليان، حلمك هو الفوز بدوري الأبطال، أليس كذلك؟".
ورد مبابي قائلًا: "لماذا لا أفوز بكأس عالم مجددًا؟"، ليرد نيمار ضاحكًا: "لا، كأس العالم المقبلة ستكون لي".
وكرر نيمار السؤال نفسه: "أسأل كيليان نفس الشيء، ما هو حلمك الكبير القادم بعد الفوز بكأس العالم؟".
ورد مبابي: "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. سيكون ذلك رائعًا، لكن الفوز بكأس العالم مرة أخرى سيكون أمرًا جيدًا أيضًا".
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