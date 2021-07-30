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بأسلوب المغافلة.. ضبط عاطلين بتهمة سرقة سيارة بمدينة نصر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة".

فقد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل أمام أحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته والإستيلاء على السيارة، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة" على النحو المشار إليه، كما أقر بتصرفه فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) مقابل مبلغ مالى، تم إستهداف الأخير بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وأقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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