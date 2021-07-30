حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

نجحت حملة أمنية بالقليوبية فى ضبط عدد من العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.



فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:



-ضبط (9) قضايا مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (10) متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية".

-ضبط (4) قطع أسلحة نارية.. عبارة عن ( بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )

-ضبط (2) قطعة سلاح أبيض.

-ضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

-ضبط (1) مراقب هارب.

-تنفيذ (7165) حكم قضائى متنوع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

