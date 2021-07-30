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السياحة: الساحل الشمالي سيكون مقصدا سياحيا في الشتاء (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن لمنطقة العلمين ظهير أثري وتاريخي، مثل متحف الكومنولث ويجرى الاحتفال به سنويا في شهر أكتوبر، وهو أحد عوامل الجذب السياحي لعدد من الدول الأوروبية.

وأضافت غادة  شلبي، خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن العلمين أصبحت تشجع رياضات مختلفة، مثل ركوب الدراجات فقد أخبرني بعض راكبي الدراجات الذين يعبرون دولا مختلفا أنهم يريدون ضم العلمين إلى مسارهم.

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على عدد من المدارس والجامعات وأكثر من مارينا لليخوت، موضحةً: "نستهدف سياحة اليخوت، ونقوم بوضع استراتيجية للتسويق والترويج لمصر، وهي استراتيجية مختلفة وبخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وأكدت أن الساحل الشمالي سيكون مقصدا سياحيا حتى في فترة الشتاء، لأن قارة أوروبا تكون فيها الأجواء باردة جدا في هذه الفترة من العام.

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