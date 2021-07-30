Advertisements

مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالعاشر من رمضان

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها أسرة، اليوم الجمعة، أمام مول "هايبر وان" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ٦ آخرين.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مول "هايبر وان" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن السيارة وضحايا الحادث كانوا في طريقهم إلى أحد المصايف، وأن جميع المصابين من أسرة واحدة



ودفعت الجهات المختصة بثلاثة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، تحت إشراف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزي.

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

منذ أقل من ساعة

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الفوز على السويد.. موعد مباراة مصر والبحرين في الجولة الأخيرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ يوم

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

منذ ساعة و 26 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

مفاجأة في تشكيل مصر أمام البرازيل

بعد العودة من الأولمبياد.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه

10:30 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

12:00 ص

جماهير ريال مدريد تهاجم بيريز بسبب مبابي

10:30 ص

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان