مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالعاشر من رمضان



وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها أسرة، اليوم الجمعة، أمام مول "هايبر وان" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ٦ آخرين.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أمام مول "هايبر وان" بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.







وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين أن السيارة وضحايا الحادث كانوا في طريقهم إلى أحد المصايف، وأن جميع المصابين من أسرة واحدة







ودفعت الجهات المختصة بثلاثة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، تحت إشراف الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزي.



