"القابضة للمياه": 228 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات وشبكات أسيوط والوادى الجديد





أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اعتماد الخطة السنوية للإحلال والتجديد بعددٍ من المشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بقيمة 228 مليون جنيه، مؤكداً أهمية التزام الشركات التابعة بتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والصيانة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع، وضمان استدامة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الخطة تشمل استكمال أعمال الإحلال والتجديد بمحطة (مياه نزلة عبد اللاه – ومرشحة أبوتيج الكبرى – ومأخذ محطة المطيعة النقالى – ومحطة رفع صرف صحى القوصية – ومحطة رفع صرف صحى الوليدية – ومحطة رفع صرف صحى أبوتيج).





وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل أيضاً شبكات مياه شرب بالقوصية وأسيوط والبدارى والغنايم وإحلال وتجديد خطوط طرد محطات (المديرية والسنترال والشادر)، فضلاً عن إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحى البدارى الرئيسية ونائلة خاتون وسعد زغلول والشادر.





وتابع أن الخطة السنوية للإحلال والتجديد تضمنت أيضا تحديث وتدعيم الأسطول الميكانيكى بعدد 14 معدة منها: (حفار - سيارات شفط الرواسب الكبيرة لزوم أعمال تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحى - سيارات مدمج ونافورى وكباش).





وأكد أن خطة الإحلال والتجديد تهدف لتحقيق تغطية متكاملة لخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى المحافظة، فى إطار تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



