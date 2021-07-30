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شاهد.. مصطفى حجاج ينشر صورة من كواليس أغنيته الجديدة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدة "يلا بره من حياتى" عبر موقع يوتيوب وتعد الاغنية التانية من مينى البوم .


اغنية "يلا بره من حياتى" كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل وانتاج المنتج الكبير هانى محروس ان جي ميوزك .



وكانت آخر أعمال مصطفى حجاج أغنية "والله ما ينفع"، والتي تم طرحها مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث إنها تخطت حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي من طرحها. 

أغنية "والله ما ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، وتم تسجيلها في ستوديو "ام ساوند"، إنتاج "إن جي ميوزيك" هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

 

آخر لقاء للمطرب مصطفى حجاج
وكان استضاف الإعلامى عمرو أديب ، المطرب مصطفى حجاج ، فى لقاء خاص ببرنامج الحكاية ، والذى يعرض على قناة "MBC"مصر.

وخلال الحوار ، تحدث الإعلامي عمرو أديب عن مشوار مصطفى حجاج الفنى ، وقال له: إن هناك شيئا مشتركا بينك وبين عمرو دياب من ناحية كثرة عدد الأغانى الناجحة، والتى يحفظها الجمهور ويرددها معه فى حفلاته .

وتحدث حجاج ، عن لقائه الهضبة باستوديو مهندس الصوت أمير محروس ، واصفا إياه بالتاريخ‘ حيث قال : الهضبة تاريخ كبير أتعلم منه واستفاد منه ونصحنى بالمواظبة على ممارسة الرياضة والنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا".

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