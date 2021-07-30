خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح نارى و203 قضية مخدرات

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:





ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان ارتكبا (3) حوادث سرقة متنوعة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط 203 قضية مخدرات بإجمالى عدد (213) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124٫250 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18٫780 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫237 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2٫550 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (940 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (120 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (965 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (900 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (41 جرام).

عدد (1814) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (350) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26658) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.



