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خلال 24 ساعة.. ضبط 156 قطعة سلاح نارى و203 قضية مخدرات
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:51 ص
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 156 قطعة سلاح نارى، بحوزة 137 متهما، وذلك على النحو التالي:
(10) بنادق آلية.
(21) بندقية خرطوش.
(6) طبنجات.
(119) فرد محلى.
(176) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزائن متنوعة.
(208) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (81455) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:
(353) حكم جناية.
(24610) حكم حبس جزئى.
(4811) حكم حبس مستأنف.
(39975) حكم غرامة.
(11706) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 156 قطعة سلاح نارى، بحوزة 137 متهما، وذلك على النحو التالي:
(10) بنادق آلية.
(21) بندقية خرطوش.
(6) طبنجات.
(119) فرد محلى.
(176) طلقة مختلفة الأعيرة.
(10) خزائن متنوعة.
(208) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (81455) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:
(353) حكم جناية.
(24610) حكم حبس جزئى.
(4811) حكم حبس مستأنف.
(39975) حكم غرامة.
(11706) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:
ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان ارتكبا (3) حوادث سرقة متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات:
ضبط 203 قضية مخدرات بإجمالى عدد (213) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (124٫250 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (18٫780 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫237 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2٫550 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (940 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (120 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (965 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (900 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (41 جرام).
عدد (1814) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (350) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26658) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
كمية من مخدر الحشيش وزنت (124٫250 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (18٫780 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫237 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2٫550 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (940 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (120 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت (965 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (900 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (41 جرام).
عدد (1814) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (350) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26658) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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