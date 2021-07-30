Advertisements
قائمة فريق نادي الترسانة حتي الان بالموسم الجديد
الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:52 ص
ميادة كرم
Advertisements
يستعد فريق الترسانه بقيادة طارق السيد له ض منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني .
وتتضمن قائمة الشواكيش حتى الآن في فترة الإعداد للموسم الجديد كلا من ..
حراسة المرمي ( علي فرج - مؤمن جابر - عادل احمد )
خط الدفاع ( احمد عماد - احمد العش - بركات حجاج - شيكا - سعيد احمد )
ظهير ايمن ( علي العربي )
ظهير ايسر ( احمد ابراهيم - احمد بطوط )
خط وسط مدافع ( نانا كوامي - الصاوي حسن - محمد عبد الله - محمود اسماعيل رامبو )
خط وسط ( رضا صلاح - وليد فوزي )
جناح ( خالد شيكا - محمد مجدي كرسبو - اسلام.... )
رأس حربه ( ايهاب فؤاد - توتي - محمد سمارة - لاعب افريقي )
و اللاعب محمد ناجح المنضم حديثاً من سوهاج .
بالإضافة لثمانية لاعبين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم ( كريم زين - يوسف مبروك - سيف محروس - كريم عادل - محمود جبر - مروان عاطف - زيكا - غزال )
Advertisements