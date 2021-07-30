قائمة فريق نادي الترسانة حتي الان بالموسم الجديد





وتتضمن قائمة الشواكيش حتى الآن في فترة الإعداد للموسم الجديد كلا من ..



‎حراسة المرمي ( علي فرج - مؤمن جابر - عادل احمد )

‎خط الدفاع ( احمد عماد - احمد العش - بركات حجاج - شيكا - سعيد احمد )

‎ظهير ايمن ( علي العربي )

‎ظهير ايسر ( احمد ابراهيم - احمد بطوط )

‎خط وسط مدافع ( نانا كوامي - الصاوي حسن - محمد عبد الله - محمود اسماعيل رامبو )

‎خط وسط ( رضا صلاح - وليد فوزي )

‎جناح ( خالد شيكا - محمد مجدي كرسبو - اسلام.... )

‎رأس حربه ( ايهاب فؤاد - توتي - محمد سمارة - لاعب افريقي )

و اللاعب محمد ناجح المنضم حديثاً من سوهاج .

‎بالإضافة لثمانية لاعبين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم ( كريم زين - يوسف مبروك - سيف محروس - كريم عادل - محمود جبر - مروان عاطف - زيكا - غزال )

يستعد فريق الترسانه بقيادة طارق السيد له ض منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني .