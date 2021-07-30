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قائمة فريق نادي الترسانة حتي الان بالموسم الجديد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم
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يستعد فريق الترسانه بقيادة طارق السيد له ض منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني .

وتتضمن قائمة الشواكيش حتى الآن في فترة الإعداد للموسم الجديد كلا من ..

‎حراسة المرمي ( علي فرج - مؤمن جابر - عادل احمد )
‎خط الدفاع ( احمد عماد - احمد العش - بركات حجاج - شيكا - سعيد احمد )
‎ظهير ايمن ( علي العربي )
‎ظهير ايسر ( احمد ابراهيم - احمد بطوط )
‎خط وسط مدافع ( نانا كوامي - الصاوي حسن - محمد عبد الله - محمود اسماعيل رامبو )
‎خط وسط ( رضا صلاح - وليد فوزي )
‎جناح ( خالد شيكا - محمد مجدي كرسبو - اسلام.... )
‎رأس حربه ( ايهاب فؤاد - توتي - محمد سمارة - لاعب افريقي )
و اللاعب محمد ناجح المنضم حديثاً من سوهاج .
‎بالإضافة لثمانية لاعبين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم ( كريم زين - يوسف مبروك - سيف محروس - كريم عادل - محمود جبر - مروان عاطف - زيكا - غزال )

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