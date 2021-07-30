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الموعد وطريقة الحصول عليها.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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بدأت عمليات البحث تتزايد خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، في محاولة منهم لمعرفة توقيت ظهورها وكذلك طرق الحصول عليها.


وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

موعد نتيجة الثانوية العامة
وأعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي والنهائي.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 لجميع المواد التي امتحنها الطلاب، سواء المضافة للمجموع أو الغير مضافة، ويأتي موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد 10 أيام من أداء امتحانات الصف الثالث الثانوي.

أين تعلن نتيجة الثانوية؟
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإعلان النتيجة بعد الانتهاء من ماراثون الامتحانات لجميع الشعب الاثنين المقبل الموافق ٢ أغسطس، بأسبوع، ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الالكتروني الرسمي برقم الجلوس الخاص بالطالب، لجميع محافظات الجمهورية.

وذلك فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات.

خطوات الحصول على النتيجة
ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

- تدوين بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

- تحديد الشعبة الدراسية للطالب ( أدبي، علمي"علوم، رياضة").

- كتابة المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب

- كتابة رقم جلوس الطالب

- الضغط على زر الاستعلام

-ظهور نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية التي امتحن فيها الطالب والنسبة المئوية.

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