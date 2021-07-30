انقلاب أتوبيس مدرسة وإصابة 18 شخصا بالدقهلية

أصيب 18 شخصا بينهم أطفال في انقلاب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة بالقرب من كوبري صهرجت الكبرى على طريق القاهرة – المنصورة، أثناء توجهه لمصيف جمصة في محافظة الدقهلية في رحلة اليوم الواحد.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بانقلاب أتوبيس مدارس يقل عددا من الأطفال والشباب على طريق صهرجت الكبرى نتيجة للتخطي الخاطئ مما تسبب في وقوع إصابات عديدة.



وعلى الفور انتقل مأمور مركز ميت غمر وقوات الإنقاذ والمطافئ وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الانجيلية بالقاهرة رقم «أ ب ر 9758» ووقوع نحو 18 إصابة بينهم 9 أطفال وتم نقلهم جميعا لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج.



وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.