محافظ الفيوم: تعاملنا مع 90% من حالات التعدي على الأرض (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الدولة المصرية جادة جدا في الحفاظ على أراضيها، حيث تم تطبيق عدد من المنظومات الجديدة التي من شأنها متابعة أي بناء مخالف، مثل منظومة التغيرات المكانية.





وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يقومون بالتعامل مع المخالفات بشكل حاسم وسريع، مضيفا أنهم تعاملوا مع 90% من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة والعمل مازال مستمرا.



