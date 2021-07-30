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محافظ الفيوم: تعاملنا مع 90% من حالات التعدي على الأرض (فيديو)
الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:00 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الدولة المصرية جادة جدا في الحفاظ على أراضيها، حيث تم تطبيق عدد من المنظومات الجديدة التي من شأنها متابعة أي بناء مخالف، مثل منظومة التغيرات المكانية.
وأشار "الأنصاري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يقومون بالتعامل مع المخالفات بشكل حاسم وسريع، مضيفا أنهم تعاملوا مع 90% من حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة والعمل مازال مستمرا.
وأضاف محافظ الفيوم، أن كل مخالفات البناء بالمحافظة تم تقديم التصالح عليها، فضلا على أنهم يعملون في ملف تقنين وضع أراضي وضع اليد بصورة جادة جدا، وأي مواطن غير جاد في تقنين وضع أرضه يتم التعامل معه بصورة حاسمة.
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