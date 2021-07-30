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ألمانيا: استمرار البحث عن مفقودين جراء انفجار ليفركوزن

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
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عقب الانفجار الهائل في منشأة لحرق النفايات في مدينة ليفركوزن الألمانية، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة "البحث مستمر اليوم"، وتضاءلت الآمال في العثور على مفقودين على قيد الحياة منذ مساء أمس الخميس، وحتى الآن تم العثور على 4 قتلى، كما توفي أحد المصابين متأثراً بجروحه الخطيرة في المستشفى.

وعقب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في ساحة تضم شركات متخصصة في الصناعات الكيماوية، اندلعت النيران في صهاريج مخزن فيها "مذيبات عضوية"، بحسب بيانات شركة "كورينتا" المشغلة لمستودع الصهاريج.

ويحيط الحطام بمنطقة الانفجار، ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد مجهولين بتهمة الاشتباه في القتل نتيجة الإهمال والتسبب في انفجار نتيجة الإهمال، وتسعى السلطات لمعرفة ما إذا كان خطأ بشري أدى إلى هذه الكارثة، كما ينتظر العديد من السكان نتيجة تحليل المواد المنبعثة في الهواء جراء الحادث.

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