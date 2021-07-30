آرسنال يراقب صفقة من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي ريال مدريد من رحيل النرويجي مارتن أوديجارد لاعب خط وسط الفريق، عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد تتمسك باللا ع ب النرويجي وتريد استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، بينما لا يرى اللاعب أي مؤشرات تؤكد ذلك.





وأوضحت الصحيفة أن نادي أرسنال يترقب موقف اللاعب، تحسبا للدخول في مفاوضات للحصول على خدماته حال رحيله عن النادي الملكي بشكل رسمي، خاصة وأنه سبق ولعب ضمن صفوف الجانرز معارا لمدة موسم.





وتجدر الإشارة أن أوديجارد صاحب الـ22 عاما، لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2023، ويعتبره النادي جزء أساسيًا من خططه، لكن اللاعب الشاب ليس واضحًا ويفكر في المغادرة هذا الصيف.



