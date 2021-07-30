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أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر بدون مصنعية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 تسجل 907 إلى 910 جنيه 

أسعار الذهب عيار 22 تسجل 832 إلى 834 جنيه 

أسعار الذهب عيار 21 تسجل 794 إلى 796 جنيه 

أسعار الذهب عيار 18 تسجل 681 إلى 682 جنيه 

أسعار الذهب عيار 14 تسجل 529 إلى 531 جنيه 

أسعار الذهب عيار 12 تسجل 454 إلى 455 جنيه 

أسعار الاونصة تسجل 28,221 إلى 28,292 جنيه 

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,352 إلى 6,368 جنيه 

أسعار الكيلو تسجل 907,429 إلى 909,714 جنيه 


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