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صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:05 م
أدوية ومكملات غذائية
أدوية ومكملات غذائية
محمد كشك
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملة علي الصيدليات وصالات الجيم بالمنصورة وشكلت حملة من مفتشي الادارة العامة للصيدلة بالدقهلية بالاشتراك مع حماية المستهلك والرقابة التجارية.

أسفرت الحملة عن العثور على مخزن غير مرخص أسفل إحدى الصيدليات بالمنصورة يحتوي على عدد كبير من المكملات الغذائية، وفيتامينات بعدد (12) صنف باجمالي (60) عبوة، وتم التحفظ عليها وتسليمها للقوة المرافقة، كما تم عمل محضر 7718 جنح ثاني المنصورة.

ومن جانبه أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم المرور أيضا على إحدى مراكز الجيم بالمنصورة وتم العثور على عدد كبير من المكملات الغذائية الغير مسجلة بوزارة الصحة والغير مصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية، وتم التحفظ عليها وعمل المحاضر اللازمة.

كما تم المرور على إحدى الصيدليات بالمنصورة، والتي تقوم باستخدام الصيدلية كمخزن بيع بالجملة وتم عمل محضر تهرب ضريبي ومحضر بيع بالجملة.

وأوضح "مكي" أنه قد تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن تلك الحملات تأتي بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة
صحة الدقهلية تشن حملة على صيدليات وصالات الجيم بالمنصورة

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