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سعر الدولار اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.67 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

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