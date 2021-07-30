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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق
الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:17 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم بين 100-120 جنيها للكيلو
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