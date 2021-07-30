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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم بين 100-120 جنيها للكيلو

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