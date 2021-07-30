



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق





سعر الكيلو الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها





أسعار اللحم المفروم اليوم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة اليوم بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز اليوم 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى اليوم بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب اليوم 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن اليوم بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن اليوم 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي اليوم بين 100-120 جنيها للكيلو



