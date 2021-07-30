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سكارليت جوهانسن تقاضي ديزني

الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:28 م
سكارليت جوهانسن
سكارليت جوهانسن
أحمد جمال أحمد
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حركت النجمة سكارليت جوهانسن دعوة قضائية ضد شركة ديزني للتعويض بسبب فيلمها الجديد "بلاك ويدو".
وحسب صحيفة ديلي ميل، تختصم جوهانسن مع ديزني بسبب طرح الشركة لفيلمها الجديد للعرض عبر منصة ديزني بلص.

وتسبب ذلك في خسارة فادحة لسكارليت التي شاركت في انتاج الفيلم، وكان الاتفاق فيما بينها وبين ديزني ينصص على طرحه للعرض فقط عبر دور السينما.

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