آن هاثوي تحتفل بمرور 20 عام على طرح The Princess Diaries



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قامت بنشرها هاثوي عبر حسابها الخاص، من كواليس الفيلم الذي جسدت به شخصية اميرة.



وخلال تصوير الفيلم كانت آنا ما تزال في سن الـ 18 وساهم الفيلم في شهرتها الواسعة في هوليوود.



شاركت النجمة آن هاثوي متابعيها عبر حساباها الرسمي على موقع انستجرام الاحتفال بمرور 20 عام على طرح فيلمها الشهير The Princess Diaries.