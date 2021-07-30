Advertisements
آن هاثوي تحتفل بمرور 20 عام على طرح The Princess Diaries
الجمعة 30/يوليو/2021 - 02:59 م
أحمد جمال أحمد
Advertisements
شاركت النجمة آن هاثوي متابعيها عبر حساباها الرسمي على موقع انستجرام الاحتفال بمرور 20 عام على طرح فيلمها الشهير The Princess Diaries.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قامت بنشرها هاثوي عبر حسابها الخاص، من كواليس الفيلم الذي جسدت به شخصية اميرة.
وخلال تصوير الفيلم كانت آنا ما تزال في سن الـ 18 وساهم الفيلم في شهرتها الواسعة في هوليوود.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قامت بنشرها هاثوي عبر حسابها الخاص، من كواليس الفيلم الذي جسدت به شخصية اميرة.
وخلال تصوير الفيلم كانت آنا ما تزال في سن الـ 18 وساهم الفيلم في شهرتها الواسعة في هوليوود.
Advertisements