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جي كي سيمونز مرشح للانضمام لفيلم Batgirl
الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:06 م
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شركة ورنور بروز أنها تدرس حاليا اعادة النجم جي كي سيمونز لتجسيد شخصية المفتش جوردون في الفيلم القادم المخصص لشخصية المرأة الوطواط.
وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيقدم الشخصية التي تنضم لأبطال dc الشهيرة من القصص المصورة.
وسبق لسيمونز أن قدم شخصية المفوض جوردون في فيلم عصبة العدالة مع النجم بن أفليك.
وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيقدم الشخصية التي تنضم لأبطال dc الشهيرة من القصص المصورة.
وسبق لسيمونز أن قدم شخصية المفوض جوردون في فيلم عصبة العدالة مع النجم بن أفليك.
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