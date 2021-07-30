جي كي سيمونز مرشح للانضمام لفيلم Batgirl



وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيقدم الشخصية التي تنضم لأبطال dc الشهيرة من القصص المصورة.

وسبق لسيمونز أن قدم شخصية المفوض جوردون في فيلم عصبة العدالة مع النجم بن أفليك.



أعلنت شركة ورنور بروز أنها تدرس حاليا اعادة النجم جي كي سيمونز لتجسيد شخصية المفتش جوردون في الفيلم القادم المخصص لشخصية المرأة الوطواط.