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طرح الأغنية الترويجية لفيلم Bhuj لسناجاي دوت
الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:16 م
أحمد جمال أحمد
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طرحت رسميا الأغنية الترويجي لفيلم Bhuj للنجم سانجاي دوت، وهو أحدث أفلام النجم الكبير أجاي ديفجان.
ونقل موقع انديا توداي الأغنية التي طرحت للفيلم الذي أعلن عنه للسينما بعنوان Bhuj: The Pride of India.
في حين طرحت الأغنية بعنوان Bhai Bhai ويشارك في أدائها النجم سنجاي دوت.
ونقل موقع انديا توداي الأغنية التي طرحت للفيلم الذي أعلن عنه للسينما بعنوان Bhuj: The Pride of India.
في حين طرحت الأغنية بعنوان Bhai Bhai ويشارك في أدائها النجم سنجاي دوت.
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