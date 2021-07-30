طرح الأغنية الترويجية لفيلم Bhuj لسناجاي دوت



ونقل موقع انديا توداي الأغنية التي طرحت للفيلم الذي أعلن عنه للسينما بعنوان Bhuj: The Pride of India.



في حين طرحت الأغنية بعنوان Bhai Bhai ويشارك في أدائها النجم سنجاي دوت.















طرحت رسميا الأغنية الترويجي لفيلم Bhuj للنجم سانجاي دوت، وهو أحدث أفلام النجم الكبير أجاي ديفجان.