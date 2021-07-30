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طرح الأغنية الترويجية لفيلم Bhuj لسناجاي دوت

الجمعة 30/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت رسميا الأغنية الترويجي لفيلم Bhuj للنجم سانجاي دوت، وهو أحدث أفلام النجم الكبير أجاي ديفجان.

ونقل موقع انديا توداي الأغنية التي طرحت للفيلم الذي أعلن عنه للسينما بعنوان Bhuj: The Pride of India.

في حين طرحت الأغنية بعنوان Bhai Bhai ويشارك في أدائها النجم سنجاي دوت.



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