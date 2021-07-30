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أسعار الحديد اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

حديد عز يسجل 14600 جنيه.

حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.

حديد العتال يسجل 14500 جنيه.

حديد المراكبي يسجل 14300 جنيه.

حديد المصريين يسجل 14550 جنيها.

حديد العشري يسجل 14300 جنيه.

حديد مصر يسجل 14300 جنيه.

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