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وزير الأوقاف: التصدي للفساد ليس مسؤولية الرئيس أو المسؤولين وحدهم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المال حرام سم قاتل، ونار متقدة على أكله في الدنيا والآخرة، حيث قال الله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد "الشيخ عبيد" بمحافظة الدقهلية، إلى أن حرمة المال العام أشد من المال الخاص، حيث أن المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون من اعتدى على المال العام أو الحق العام أمام الله، كالاعتداء على الطريق العام.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن النفس التي تتطلع على المال العام نفس دنيئة، واليد التي تمتد على المال العام يد ذليلة، لافتا إلى أن تعظيم المال العام والشأن العام واجب علينا.

ولفت إلى أن من شق قناة أو وسعها أو طهرها أو حفر بئر أو غرس شجرة أو بنى مسجدا فهو يقوم بعمل ديني عظيم، مؤكدا أن كل من قٌتل أثناء الدفاع عن حق الدولة أو استرداد أراضي الدولة من المعتدين فهو شهيد، ومن أصيب فهو في سبيل الله.

ولفت إلى أن التصدي للفساد ليس مسؤولية رئيس الدولة أو المسئولين وحدهم بل هي مسئولية الجميع، ويجب أن تتحول لثقافة شعب، مشددا على أن الاعتداء على المال عام جريمة.

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