



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30-7-2021





سعر الأسمنت المسلح يسجل 885 جنيها.





سعر أسمنت سيناء يسجل 870 جنيها.





سعر أسمنت السويس يسجل 885 جنيه





سعر أسمنت حلوان يسجل 895 جنيها.





سعر أسمنت السويدي يسجل 900 جنيها.



