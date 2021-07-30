تفاصيل إصابة ١٨ شخصا في انقلاب حافلة مدرسة بالدقهلية

انقلب أتوبيس مدارس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة أمام صهرجت الكبرى على طريق المنصورة - القاعرك أثناء توجة الأتوبيس إلى مصيف جمصة لقضاء عطلة يوم الجمعة، وأصيب ١٨ شخصا بينهم أطفال.



و كان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الحنائية بمديرية امن الدقهلية يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس يقل عدد من الأطفال والشباب على طريق المنصورة القاهرة نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب فى إصابة ١٨ شخصا بينهم أطفال.



وعلى الفور انتقل مأمور مركز ميت غمر ورئيس مباحث ميت غنر وقوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن الأتوبيس تابع للمدرسة الإنجيلية بالقاهرة رقم " أ ب ر ٩٧٥٨" وإصابة ١٨ بينهم ٩ أطفال.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.