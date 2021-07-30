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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

‏‎استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات .

واستقرت الكوسة لتترواح بين 2 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت الفاصولياء جنيه لتسجل من 4 إلى 7 جنيهات.

فيما استقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

فيما استقر الفلفل الرومي ما يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وسجلت الملوخية ما يتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

‎أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021 في الأسواق

‎استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 10 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل التين البرشومي ما يتراوح بين 8 و12 جنيها

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

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