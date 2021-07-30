







تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات والمعاهد الفنية بجميع محافظات الجمهورية من خلال بوابة الحكومة المصرية egypt.gov.eg







تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات، ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية، واطمأن الطلاب على نتائجهم ويرغبون الآن في التعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات كي يتمكنوا من التقديم في الكليات والمعاهد واستكمال تعليمهم الجامعي، وحديثنا اليوم لنوضح لكم تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام للمعاهد والكليات، وهذه ما هي إلا مؤشرات أولية مبدئية، لأن التنسيق يظهر بعد التقديم، وعليكم الآن تسجيل رغباتكم والانتظار حتى ظهور النتيجة والمؤشرات الأخيرة للتنسيق.





تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات

وضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات والمعاهد الفنية خلال الأيام القليلة القادمة وسوف يتاح فترة زمنية كبيرة للتقديم على الكليات والمعاهد بحيث يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم والالتحاق بجميع كليات الجمهورية سواء طلاب الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.





مع العلم أن التقديم على الرغبات سيتم من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية مثلهم مثل طلاب الثانوية العامة ومن المفترض أن تبدأ عمليات التقديم للمرحلة الأولى والثانية مع بداية الأسبوع الجديد، وذلك حتى يستعد الطلاب للتقديم في الكلية بعد ظهور نتائج التنسيق، كما يجب على الطلاب مراعاة شروط التسجيل التي وضحتها الوزارة والتسجيل وفقًا للدرجات الخاصة بهم، وبعد الانتهاء من التسجيل يجب الضغط على حفظ ثم إرسال المراجعة.





تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات والمعاهد

وضحت الوزارة أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للكليات والمعاهد سيكون الحد الأدنى له للقبول بالكليات هو نسبة 60% بينما المعاهد الصحية والدبلومات الحد الأدنى للقبول هو نسبة 75%، بينما طلاب السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية سيكون الحد الأدنى للقبول 60% على الأقل، وبعد المرحلة الأولى ستقوم الوزارة بتحديد النسب المئوية والدرجات بكل كلية متاح لطلاب الدبلوم الفنية للالتحاق بها، لذا استعدوا مع بداية الأسبوع القادم لتسجيل الرغبات عبر الموقع.



