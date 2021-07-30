باحث في القانون الدستوري: "رضا غرسلاوي ليس وزير داخلية"

إعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، أن رضا غرسلاوي الذي عينه سعيد، ليس وزيرا للداخلية.





وقد أوضح الخرايفي في هذا الصدد، أن الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس فيما يخص لفظ الوزير، حيث أنه ليس وزيرا وإنما مكلف وقتي بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه، كما ورد على لسانه.



