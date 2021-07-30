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باحث في القانون الدستوري: "رضا غرسلاوي ليس وزير داخلية"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري، أن رضا غرسلاوي الذي عينه سعيد، ليس وزيرا للداخلية.

وقد أوضح الخرايفي في هذا الصدد، أن الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس فيما يخص لفظ الوزير، حيث أنه ليس وزيرا وإنما مكلف وقتي بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه، كما ورد على لسانه.

ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، كان قد عين يوم أمس الخميس 29 جويلية 2021، وزيرا جديدا للداخلية، حيث أنه أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

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