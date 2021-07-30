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ننشر توقعات الحد الادني تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:35 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2021
تنسيق الدبلومات الفنية 2021
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ننشر توقعات الحد الادني تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2021 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

توقعات الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات والمعاهد للطلاب من خريجي الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية, تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2021/2022 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية، يترقب جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، أن يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021، حيث يتطلع كلًا منهم في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريده. 


وفي السطور التالية من هذا المقال، سوف نوضح لكم المؤشرات الأولية الخاصة بالتنسيق، مع الرابط الخاص بتسجيل الرغبات للكليات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021
تنسيق الدبلومات الفنية 2021 صناعي – تجاري – صناعي- فندقي  خاصة بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021، على مستوى محافظات الجمهورية بدأت أنظار الطلاب وأولياء أمورهم تتجه نحو مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي الجديد 2022-2021، وحلم الدخول الحرم الجامعي، تنسيق الدبلومات لعام 2020 .

لطلاب الدبلومات الفنية| كل ماتريد معرفته عن تنسيق 2021 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

خطوات التنسيق الكترونيا 2021
يستطيع جميع الطلاب، أن يتقدموا إلى تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة لكل منهم، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، عبر الخطوات التالية:

- يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط الخاص بوابة الحكومة الإلكترونية (اضغط هنــــــــــــــــا).

- ثم يضغط على جملة دليل القبول بالكليات والمعاهد.

- يختار المحافظة التي يتبع إليها.

- ثم يختار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به.

- وبعد الدخول إلى الكلية سوف يمكنه الاطلاع على كافة الشروط المطلوبة، للالتحاق بهذا الكلية.

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ننشر خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 والاستعلام بالرابط الإلكتروني

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