وفاة مقرئ أثناء قرءاة سورة الرحمن في عزاء بالشرقية "صور"

أحدثت وفاة الشيخ محمد حسن الفردي قارئ القرآن، والذي توفي أثناء قراءته آيات من القرآن الكريم في عزاء أحد الأهالي مساء أمس في مدينة القرين بالشرقية، حالة من الحزن بين الأهالي.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للشيخ محمد حسن الفردي مشيرين إلى أن وفاته على هذا الحال تدل على حسن الخاتمة.



وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات النعي والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته، حيث ذكرت أحد التعليقات: "الشيخ محمد حسن الفردي في ذمة الله عاش قارئ ومحفظٱ للقران فقدكان يحفظ القران بالقراءت السبع وتخرج من تحت يده مئات القراء ومات وهو يقرأ القرآن في عزاء".



وقال الشيخ أحمد سلام أحد أهالي القرية: "أنعي ببالغ الحزن وفاة الشيخ المعلم الجليل الشيخ محمد حسن الفردي بالأسدية أبوحماد معلم القراءات العشر الصغرى والكبرى مات وهو علي الدكة وهويقرأ اليوم في سورة الرحمن يا حسن الختام ".



وأضاف محمد سامي أحد الأهالي "عاش قارئ ومحفظٱ للقران فقدكان يحفظ القرآن بالقراءت السبع وتخرج من تحت يده مئات القراء ومات وهو يقرأ القرآن في عزاء".

