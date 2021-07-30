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أغنية حبيت لـ سعد رمضان تتخطى المليون مشاهدة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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تخطت اغنية "حبيت" للمطرب سعد رمضان، المليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد ثلاثة أيام من طرحها.



ولاقى البرومو الخاص بالأغنية روجاً كبيراً بين مختلف الشعوب العربية، وكان لافتاً أن الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج اعتبر الأغنية أنها بلهجته الخاصة.



الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، أما الليريك فيديو من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن.


كان المطرب اللبناني سعد رمضان كشف عن المتغيرات التي طرأت عليه بعد انتشار فيروس كورونا، وكيف اثر عليه ماديا ومعنويا ونفسيا.



وقال: كورونا أثرت على العالم كله ماديا ومعنويا ونفسيا، وليس المغنيين فقط، ولم يكن يتخيل احد ان نصل لتلك النقطة، او يتصور ماحدث في العالم، وكل المغنيين توقفوا لتلك الظروف، ولم تطرح اعمال سوى قليلة حديدة، حتي انا لم اقدم سوى اغنية واحدة عن بيروت بعد انفجار المرفأ.



على الجانب الاخر كان قد كشف المطرب سعد رمضان عن السبب وراء اتجاه عدد كبير من الفنانين إلي البيزنس الخاص


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