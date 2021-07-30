طبيب مصري في لندن: بريطانيا تشهد جائحة غير المطعمين باللقاح (فيديو)

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن التغذية المتوازنة هى أهم مصدر لحصول الجسم على الفيتامينات المطلوبة، ولكن هناك أنواع من الفيتامينات الغذاء لا يكون كافيا لإمداد الجسم بما يحتاجه، ومن هذه الفيتامينات فيتامين "د".





وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه من الضروري إجراء تحليل فيتامين "د" كل فترة، للاطمئنان على نسبته، وإذا كان ناقصا يمكن الحصول على مكمل غذائي لتحسين نسبته، محذرا من الإفراط في تناول الفيتامينات بشكل مبالغ فيه.





ولفت إلى أن كثير من مصابي كورونا يعانون من نقص في فيتامين "د"، مناشدا الأمهات عدم اعطاء أطفالهم فيتامينات دون استشارة طبيب.



