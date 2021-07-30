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إصابات العشرات جراء اصطدام سيارة بمقهى في باريس

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
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أصيب عدد من الأشخاص، إثر اصطدام سيارة بمقهى في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية على تويتر، إنها أغلقت شارعا في باريس في وقت متأخر يوم الخميس بسبب حادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن سيارة اصطدمت بمقهى في الحي السابع عشر في باريس، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة ”لو باريزيان“ وتلفزيون ”بي إف إم“، إلى أن السائق فر من مكان الحادث.

ودعت شرطة باريس المواطنين على تويتر إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

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