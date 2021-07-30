ضبط 14 تاجر مخدرات بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية على قرى مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 14 مسجل شقي خطر، يقومون بالإتجار في المواد المخدرة، ويحوزون أسلحة نارية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مكتب المخدرات، يفيد شن حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات، وحاملي الأسلحة النارية بدون ترخيص.



أسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 بلطجية لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما جرى ضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط مراقب هارب.



كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7165 حكم قضائي متنوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.