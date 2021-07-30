إصابة 15 شخصا في حادثين منفصلين بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفرقة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي اتجاه اسكندرية بنطاق مركز أبو حمص.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور العام 9 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص.





وجارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.



وأصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الكيلو 130‪ اتجاة القاهرة قبل كوبري العلمين.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد 6 اشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي.



وجارٍ عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.