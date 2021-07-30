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مصرع شاب بطلق ناري بحي الزهور ببورسعيد

الجمعة 30/يوليو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل مستشفى الزهور اليوم الجمعة، المصاب علي علي حسن فرح، ويبلغ من العمر ٢٥ سنه، أ بادعاء اعتداء من آخرين بطلق ناري، بالجانب الأيمن وبالقدم اليمني، وتوفي المصاب أثناء عمل الإسعافات الأولية داخل المستشفى.


تلقت مديرية الأمن ببورسعيد بلاغ يفيد بمصرع شاب بطلق ناري بادعاء اعتداء من آخرين، علي علي حسن فرح، ويبلغ من العمر ٢٥ سنه، وأصيب بطلق بالجانب الأيمن وبالقدم اليمني، وتوفي المصاب أثناء عمل الإسعافات الأولية.


وضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي ببورسعيد تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واستخراج تصريح الدفن.

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